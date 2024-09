Eine 42-Jährige mit eritreischen Wurzeln ist am Mittwochmittag Opfer eines Körperverletzungsdelikts geworden. Wie die Polizei mitteilt, wartete die Frau an der Haltestelle "Alter OEG-Bahnhof" in Weinheim auf ihre Bahn, als sie plötzlich von einem jungen Mann konfrontiert wurde.