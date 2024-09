„Der Hass wird immer mehr“

Dass Amina* auch nach bald 30 Jahren in Deutschland noch damit rechnen muss, auf der Straße unvermittelt „Negerin“ genannt zu werden, ist etwas, das an der Weinheimerin mit eritreischen Wurzeln mittlerweile abprallt. „Das passiert so oft, daran habe ich mich gewöhnt“, so die 42-Jährige. Junge Leute machen sich beispielsweise einen Spaß daraus, rufen ihr den rassistischen Begriff zu und rennen dann lachend weg. Aber als sie darüber spricht, was ihr an diesem Mittwoch an der Haltestelle „Alter OEG-Bahnhof“ passiert ist, bricht Amina in Tränen aus.