Mit Täterbeschreibung

Weinheim: Zwei Fahrraddiebstähle am Montag - Zeugenaufruf

Gleich zweimal wollen Unbekannte Fahrräder am helllichten Tag stehlen: einmal an der Haltestelle "Alter OEG Bahnhof", einmal in der Friedrichstraße. Fahrräder sind in Weinheim aktuell wohl sehr begehrt.