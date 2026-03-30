Rettungshubschrauber im Einsatz

Heidelberg: Paragleiter nach Absturz verletzt

Ein Sportler hat bei einem Flug bei Heidelberg die Kontrolle über seinen Gleitschirm verloren. Rettungskräfte waren mit einem Hubschrauber im Einsatz.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild).

Heidelberg. Ein 55-jähriger Paragleiter hat am Sonntagnachmittag auf dem Kohlhof bei Heidelberg die Kontrolle über seinen Gleitschirm verloren und ist abgestürzt. Wie die Polizei mitteilte, erfassten den Sportler in einer Höhe von fünf bis sieben Metern Windböen, danach stürzte er auf eine Wiese. Der Mann verletzte sich am Rückenund wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

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