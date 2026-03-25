Unfallflucht

Heidelberg: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt - Autofahrer haut ab

Bei einem Unfall in Heidelberg wird eine 31-jährige Radfahrerin verletzt. Der Unfallverursacher flüchtet in einem weißen Pkw mit blauer Aufschrift.

Nach dem Zusammenstoß an einer Heidelberger Kreuzung flüchtet der Verursacher (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Nach dem Zusammenstoß an einer Heidelberger Kreuzung flüchtet der Verursacher (Symbolbild).

Heidelberg. Eine 31-jährige Fahrradfahrerin ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall mit einem Autofahrer in Heidelberg verletzt worden. Laut Polizeimeldung kam es gegen 9.25 Uhr an der Kreuzung Römerstraße / Feuerbachstraße zu dem Zusammenstoß, bei dem der unbekannte Autofahrer der Radfahrerin die Vorfahrt nahm. Die 31-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

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Der Autofahrer flüchtete allerdings von der Unfallstelle. Er soll einen weißen Pkw gefahren sein, an dem seitlich ein blauer Schriftzug einer Firma angebracht war.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder das Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1744111 zu melden. (sig)

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