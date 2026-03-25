Heidelberg: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt - Autofahrer haut ab

Heidelberg. Eine 31-jährige Fahrradfahrerin ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall mit einem Autofahrer in Heidelberg verletzt worden. Laut Polizeimeldung kam es gegen 9.25 Uhr an der Kreuzung Römerstraße / Feuerbachstraße zu dem Zusammenstoß, bei dem der unbekannte Autofahrer der Radfahrerin die Vorfahrt nahm. Die 31-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik.