Erheblicher Sachschaden

Hirschberg: Unfall auf A5 - Verursacher flüchtet

Auf der A5 bei Hirschberg kommt es zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Die Polizei sucht Zeugen und den verusachenden Sprinter.

Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher auf der A5 bei Hirschberg (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher auf der A5 bei Hirschberg (Symbolbild).

Hirschberg. Bei einem gefährlichen Überholmanöver am Donnerstagabend im Baustellenbereich der A5 bei Hirschberg sind drei Fahrzeuge ineinander gestoßen. Wie die Polizei berichtete, flüchtete der Verursacher nach dem Unfall um kurz vor 22 Uhr. Ein 43-jähriger Daimler-Benz-Fahrer war auf dem linken Fahrstreifen aus Heidelberg kommend in Richtung Weinheim unterwegs. Auf der mittleren Spur neben ihm fuhr ein 51-Jähriger mit einem Kleinlaster.

Kurz vor Beginn der dortigen Baustelle wurden beide rechts von einem weißen Sprinter überholt. Dieser zog aufgrund der Fahrbahnverengung plötzlich nach links und stieß dabei gegen den Kleinlaster. Daraufhin zog dieser ebenfalls nach links und kam mit dem Daimler-Benz in Berührung. Dessen Fahrer wich nochmals weiter nach links aus und prallte letztendlich gegen mehrere Warnbaken. Der unfallverursachende Sprinter setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die zwei anderen Beteiligten räumten die Unfallstelle schnell und verließen die Autobahn an der nächsten Ausfahrt. Anschließend riefen sie die Polizei.

Verletzt wurde niemand. Es entstand allerdings ein Sachschaden von über 15.000 Euro. Das Polizeirevier Ladenburg nahm nun die Ermittlungen wegen Unfallflucht auf. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203 93050 zu melden. (sig)

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