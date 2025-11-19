Verkehr Heidelberg: Streit unter Taxifahrern eskaliert – zwei Verletzte Zwischen zwei Taxifahrern kam es zu einer Schlägerei. 19.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Kathrin Oeldorf (Archivbild) Der Streit der Taxifahrer eskalierte (Symbolbild). Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Konflikt nach Taxifahrt Streit zwischen Taxifahrer und Fahrgast eskaliert Ein Streit über die Rechnung ist zwischen einem Taxifahrer und seinem Fahrgast derart aus dem Ruder gelaufen, dass nun die Polizei ermittelt. 27.10.2025 Polizei Heidelberg: Taxifahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt Ein Taxifahrer ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Heidelberg verletzt worden. Eine Polizeistreife beobachtete den Unfall und leitete umgehend Hilfe ein. 06.08.2025 Schlägerei Schwetzingen: Betrunkener schlägt Taxifahrer nach Streit um Fahrpreis Ein betrunkener Mann hat am späten Mittwochabend in Schwetzingen einen Taxifahrer ins Gesicht geschlagen. Der Streit eskalierte an einem Taxistand in der Schloßstraße. 24.07.2025 Zeugen gesucht Heidelberg: Streit über Fußballvereine eskaliert – 19-Jähriger verletzt Ein 19-Jähriger ist bei einem Streit über Fußballvereine in Heidelberg von mehreren Unbekannten verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise. 15.05.2025 Kriminalität Nach Tat in Belgien Taxifahrer in Berlin getötet? Die Betroffenheit bei den Berliner Taxifahrern ist groß. Ihr Kollege hat eine Messerattacke im Grunewald nicht überlebt. Ein Verdächtiger ist gefasst. Der Fahrer soll nicht sein erstes Opfer gewesen sein. 11.04.2023