Mit Pesonenbeschreibung

Heidelberg: Täter bedroht 17-Jährigen mit Messer im Supermarkt

Ein Jugendlicher wird in einem Heidelberger Supermarkt erpresst. Der Täter flüchtet zu Fuß, die Polizei sucht Zeugen.

In Heidelberg bedroht ein Unbekannter einen Jugendlichen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
In Heidelberg bedroht ein Unbekannter einen Jugendlichen (Symbolbild).

Heidelberg. Ein unbekannter Täter hat am Samstag gegen 20 Uhr einen 17-jährigen Mitarbeiter eines Supermarkts in der Freiburger Straße in Heidelberg-Rohrbach mit einem Messer bedroht und eine Geldkassette erpresst. Wie die Polizei mitteilte, brachte der Jugendliche die Kassette aus dem Kassenbereich in die Büroräume, als ihn der Täter von hinten an der linken Schulter packte und bedrohte. Daraufhin übergab der 17-Jährige die Geldkassette mit einem niedrigen vierstelligen Geldbetrag. Er blieb körperlich unverletzt. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Freiburger Straße.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

  • männlich,
  • etwa 180 cm groß
  • schwarz gekleidet,
  • maskiert.

Das Fachdezernat für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 1744444 entgegen.

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