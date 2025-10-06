Heidelberg: Unbekannte brechen über Fenster in Grundschule ein
Im Schulgebäude beschädigten die Einbrecher mehrere Türen. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Heidelberg. Unbekannte Täter sind gewaltsam in eine Heidelberger Grundschule im Wieblinger Weg eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Einbrecher in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Schulgebäude. Im Inneren beschädigten sie auf der Suche nach Wertgegenständen mehrere Türen. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden. (heh)