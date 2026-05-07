Sperrung Heidelberg: Unfall auf B535 - eine Person verletzt Nach einem Unfall bei Heidelberg ist eine Spur gesperrt. Eine Person wurde verletzt. 07.05.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Adobe Stock In Heidelberg wurde eine Person bei einem Unfall verletzt (Symbolbild). Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: