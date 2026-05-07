Sperrung

Heidelberg: Unfall auf B535 - eine Person verletzt

Nach einem Unfall bei Heidelberg ist eine Spur gesperrt. Eine Person wurde verletzt.

In Heidelberg wurde eine Person bei einem Unfall verletzt (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
In Heidelberg wurde eine Person bei einem Unfall verletzt (Symbolbild).
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