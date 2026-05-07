Unfall

Transporter fährt in Auto - Kleinkind leicht verletzt

Nach einem Unfall auf der B535 in Heidelberg muss ein kleines Kind ins Krankenhaus. Wie es zu dem Crash kam, ist noch völlig unklar.

Ein Kleinkind ist bei einem Unfall leicht verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Kleinkind ist bei einem Unfall leicht verletzt worden. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein Kleinkind ist bei einem Unfall auf der B535 bei Heidelberg leicht verletzt worden. Zwei Fahrspuren der Bundesstraße wurden nach Polizeiangaben während der Unfallaufnahme voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. 

Ein 64-jähriger Mann war demnach mit seinem Kleintransporter zunächst gegen ein Verkehrszeichen gefahren. Trotzdem habe der Mann seine Fahrt fortgesetzt und sei mit seinem Fahrzeug ungebremst auf das Auto einer 43-jährigen Frau aufgefahren. In ihrem Auto saß auch das Kleinkind. Die Frau und der 64-Jährige wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Die Unfallursache ist noch unklar. Ein Polizeisprecher konnte zunächst auch nicht sagen, ob es sich bei der 43-Jährigen um die Mutter des Kindes handelte.

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