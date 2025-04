Heidelberg: Unfall führt zu Störung bei Telefon- und Internet im Pfaffengrund 

Heidelberg. Bei einem Unfall mit drei Verletzten am Samstagabend ist ein Stromverteiler im Stadtteil Pfaffengrund stark beschädigt worden. Daraufhin kam es zu Störungen bei der Telefon- und Internetversorgung, teilte die Polizei mit. Ein 19 Jahre alter Autofahrer hatte gegen 22.40 Uhr die Vorfahrt eines Taxis an der Kreuzung in der Oberen Rödt / Kranichweg missachtet. Es kam zum Zusammenstoß der Autos, das Taxi wurde auf den Stromverteiler geschoben, der dabei aus der Veraknkerung gerissen wurde.