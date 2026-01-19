Bild
Beeinträchtigte Sicht

Heidelberg: Zwei Linienbusse am Hauptbahnhof zusammengestoßen  

Beim Zusammenstoß zweier Linienbusse am Freitagnachmittag am Heidelberger Hauptbahnhof entstand hoher Sachschaden.

Zwei Busse kollidierten am Hauptbahnhof in Heidelberg. (Symbolfoto) Foto: Marco Schilling
Heidelberg. Am Freitagnachmittag sind am Heidelberger Hauptbahnhof zwei Linienbusse zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 14.45 Uhr im Bereich der Kurfürstenanlage.

Ein 68-jähriger Busfahrer wollte demnach nach links in die Lessingstraße abbiegen und übersah dabei offenbar einen weiteren Linienbus, der an einer Ampel wartete. Als mögliche Ursache nennt die Polizei die tief stehende Sonne, die die Sicht beeinträchtigt haben könnte.

Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Trotz der Schäden blieben die Busse fahrbereit. Fahrgäste oder Fahrer wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernommen. (tak)

