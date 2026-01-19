Heidelberg: Zwei Linienbusse am Hauptbahnhof zusammengestoßen  

Heidelberg. Am Freitagnachmittag sind am Heidelberger Hauptbahnhof zwei Linienbusse zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 14.45 Uhr im Bereich der Kurfürstenanlage.

Ein 68-jähriger Busfahrer wollte demnach nach links in die Lessingstraße abbiegen und übersah dabei offenbar einen weiteren Linienbus, der an einer Ampel wartete. Als mögliche Ursache nennt die Polizei die tief stehende Sonne, die die Sicht beeinträchtigt haben könnte.