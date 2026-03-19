Blaulicht

Heppenheim: 26-jähriger Autofahrer stirbt nach Unfall mit Pferd

Am Donnerstagmorgen ist es zwischen Hüttenfeld und Heppenheim zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem freilaufenden Pferd gekommen. Sowohl der junge Mann als auch das Tier starben noch am Unfallort.

Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz (Symbolbild).

Heppenheim. Ein 26-jähriger Autofahrer ist in Folge eines Unfalls am Donnerstagmorgen zwischen Hüttenfeld und Heppenheim gestorben. Nach Angaben der Polizei fuhr er auf der L3398 auf Höhe der ersten Weschnitzbrücke ein freilaufendes Pferd an. Daraufhin überschlug sich der Wagen des 26-Jährigen und kam erst auf einem angrenzenden Acker zum Liegen.

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Der junge Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen noch am Unfallort starb. Auch das Pferd erlag seinen Verletzungen. Wie das Tier auf die Fahrbahn gelangen konnte, steht aktuell noch nicht fest. Ein Polizeihubschrauber fertigte Übersichtsaufnahmen von der Unfallstelle an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. Weil Betriebsstoffe ins Erdreich sickerten wurde zudem die Untere Wasserbehörde in Kenntnis gesetzt. Die Strecke war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 10 Uhr voll gesperrt. (heh)

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