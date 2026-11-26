Heppenheim. Die 38-jährige Sinem Kilic aus Heppenheim wird seit Montag, 16. November, vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ sie an diesem Tag ihre Wohnung und fuhr mit einem schwarzen Jeep Cherokee davon. Der Wagen trägt das Kennzeichen MA-SE 7676. Seitdem ist die Frau nicht zurückgekehrt und nicht mehr erreichbar.

Den Ermittlern fehlen bislang konkrete Anhaltspunkte für ihren Aufenthaltsort. Auch der Grund für ihr Verschwinden ist unklar. Erste Hinweise auf einen möglichen Aufenthalt im europäischen Ausland bestätigten sich bisher nicht. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die 38-Jährige in einer hilflosen Lage befindet oder Opfer einer Straftat geworden ist.

Die Polizei beschreibt die Vermisste als korpulent. Sie hat lange blonde Haare mit dunklen Strähnen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie helle Oberbekleidung, wie auf dem Fahndungsfoto zu sehen ist. Weitere Angaben zu ihrer Kleidung liegen nicht vor.

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