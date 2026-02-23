Hinweise gesucht

Heppenheim: Diebe stehlen Baugeräte und Kabel im Wert von 10.000 Euro

Am Wochenende gerät eine Baustelle in Heppenheim ins Visier von Kriminellen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei bittet um Hinweise nach dem Baustellen-Diebstahl (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei bittet um Hinweise nach dem Baustellen-Diebstahl (Symbolbild).

Heppenheim. Kriminelle haben in der Nacht auf Samstag eine Baustelle in der Gymnasiumstraße in Heppenheim aufgesucht. Wie die Polizei mitteiltem entwendeten die Unbekannten mehrere Baugeräte und Kabel aus einem Gebäude, das sich derzeit im Rohbau befindet. Insgesamt entstand schätzungsweise ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) bittet unter der Rufnummer 06252 7060 um Hinweise. (sig)

