Kriminalität

Diebe stehlen Bagger von Baustelle

Auf einer Baustelle in Mühlacker schlagen unbekannte Täter zu. Ihre Beute: eine Arbeitsmaschine. Was die Polizei über den Diebeszug weiß.

Diebe haben sich in Mühlacker mit einem Bagger davongemacht. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Mühlacker (dpa/lsw) - Unbekannte haben von einer Baustelle in Mühlacker (Enzkreis) einen Bagger gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die mutmaßlichen Täter zwischen Sonntag und Montag Zutritt zu dem Abstellort. Demnach starteten sie den Bagger und fuhren diesen über einen angrenzenden Acker durch eine Öffnung in einem Bauzaun vom Gelände. Anschließend verluden sie ihn wohl auf ein Transportfahrzeug und verschwanden.

Der Bagger im Wert von 50.000 Euro sei neben dem Zaun nicht zusätzlich gesichert gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei bittet um Hinweise.

