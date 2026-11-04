Heppenheim: Einbrecher steigen gewaltsam über Terrassentür ein
Unbekannte sind am Dienstag in ein Haus in Heppenheim eingebrochen. Die Täter hatten es offenbar auf Wertgegenstände abgesehen. Die Polizei ermittelt.
Heppenheim. Unbekannte Täter sind am Dienstag in der Zeit zwischen 16 und 20.30 Uhr gewaltsam in ein Haus im Müller-Thurgau-Weg eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, drangen die Einbrecher über die Terrassentür gewaltsam in das Gebäude ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck. Hinweise werden von den Ermittlern in Heppenheim (Kommissariat 20) unter der Telefonnummer 06252 706 0 entgegengenommen.