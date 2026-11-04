Kriminalität

Heppenheim: Einbrecher steigen gewaltsam über Terrassentür ein

Unbekannte sind am Dienstag in ein Haus in Heppenheim eingebrochen. Die Täter hatten es offenbar auf Wertgegenstände abgesehen. Die Polizei ermittelt.

Die Täter brachen über die Terrassentür in das Haus in Heppenheim ein (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Täter brachen über die Terrassentür in das Haus in Heppenheim ein (Symbolbild).

Heppenheim. Unbekannte Täter sind am Dienstag in der Zeit zwischen 16 und 20.30 Uhr gewaltsam in ein Haus im Müller-Thurgau-Weg eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, drangen die Einbrecher über die Terrassentür gewaltsam in das Gebäude ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck. Hinweise werden von den Ermittlern in Heppenheim (Kommissariat 20) unter der Telefonnummer 06252 706 0 entgegengenommen.

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