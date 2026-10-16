Heppenheim: Unbekannte brechen gewaltsam in Lotto-Geschäft ein
Mitten in der Nacht dringen Unbekannte gewaltsam in ein Geschäft in Heppenheim ein. Die Täter hatten es auf eine bestimmte Beute abgesehen.
Heppenheim. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag gewaltsam in ein Lotto-Geschäft in der Tiergartenstraße in Heppenheim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei drangen die Kriminellen gegen 3.15 Uhr durch die Schaufensterscheibe in das Gebäude ein. Anschließend entwendeten sie gezielt Zigaretten. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Zwei Einbrecher hatten eine kräftige Statur und waren mit schwarzen Sturmhauben maskiert. Sie trugen außerdem schwarze Kapuzenpullover und schwarze Handschuhe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 20) unter der Telefonnummer 06252 7060 entgegen.