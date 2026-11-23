Rimbach: Unbekannte brechen gewaltsam in Keller ein
In Rimbach nehmen Einbrecher ein Einfamilienhaus ins Visier. Die Täter gehen gewaltsam vor. Die Polizei sucht Zeugen.
Rimbach. Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 18. November, und Samstag, 21. November, in ein Einfamilienhaus in der Burgunderstraße in Rimbach eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, drangen die Täter gewaltsam in den Keller des Hauses ein. Die Einbrecher wurden jedoch offensichtlich nicht fündig und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim (Kommissariat 20) unter der Telefonnummer 06252 706 0 zu melden.