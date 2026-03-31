Kriminalität

Fürth: Einbrecher steigen über Terrasse in Einfamilienhaus ein

Unbekannte sind am Montag gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Fürth eingebrochen. Die Täter entkamen mit der Beute.

Die Einbrecher gelangten über die Terrassentür in das Haus in Fürth (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Einbrecher gelangten über die Terrassentür in das Haus in Fürth (Symbolbild).

Fürth. Unbekannte Täter sind am Montag in der Martin-Luther-Straße in Fürth in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Kriminellen zwischen 14.30 und 23.30 Uhr gewaltsam über die Terasse Zugang zu dem Gebäude. Danach durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Die Einbrecher ließen Geld und persönliche Dokumente mitgehen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegengenommen.

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