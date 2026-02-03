Rollladen nach oben gedrückt

Mannheim: Unbekannte brechen über Terrassentür ein

Kriminelle sind über eine Terrassentür gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Mannheim eingebrochen. Die Polizei ermittelt.

Um an die Terrassentür zu gelangen, drückten die Einbrecher zunächst den Rolladen nach oben (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Um an die Terrassentür zu gelangen, drückten die Einbrecher zunächst den Rolladen nach oben (Symbolbild).

Mannheim. Unbekannte Täter sind am Montagabend in der Wimpfener Straße im Mannheimer Stadtteil Feudenheim über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach Angaben der Polizei drückten die Kriminellen zunächst den heruntergelassenen Rollladen wieder nach oben und brachen dann die Tür gewaltsam auf.

Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und Möbelstücke nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Fachdezernats für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Auch über die Höhe des Schadens an der Terrassentür können noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden. (heh)

