Hockenheim: 4,5 Kilo Ecstasy - Mutmaßliche Drogen-Schmugglerin auf A6 festgenommen

Hockenheim. Eine 52-jährige Niederländerin ist am Dienstagmittag auf der A6 mit mehreren Kilogramm Drogen im Gepäck erwischt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr die Einfuhr sowie das gewerbsmäßge Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vor. Den Beamten der Autobahnpolizei fiel bei einer Verkehrskontrolle auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim zunächst der starke Cannabisgeruch im Fiat der Niederländerin auf, woraufhin sie das Fahrzeug durchsuchten. Im Kofferraum des Autos wurden sie dann fündig: In einem Reisekoffer fanden die Polizisten neben etwa 4,5 Kilogramm auch noch 1,7 Kilogramm Amphetamin und mehr als 10 Kilogramm Ketamin. Die Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.