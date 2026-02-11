Vorläufig festgenommen

Hockenheim: 4,5 Kilo Ecstasy - Mutmaßliche Drogen-Schmugglerin auf A6 festgenommen

Eine Niederländerin ist bei einer Verkehrskontrolle auf der A6 bei Hockenheim mit über 16 Kilogramm Drogen im Kofferraum erwischt worden.

Die 52-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die 52-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft (Symbolbild).

Hockenheim. Eine 52-jährige Niederländerin ist am Dienstagmittag auf der A6 mit mehreren Kilogramm Drogen im Gepäck erwischt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr die Einfuhr sowie das gewerbsmäßge Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vor. Den Beamten der Autobahnpolizei fiel bei einer Verkehrskontrolle auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim zunächst der starke Cannabisgeruch im Fiat der Niederländerin auf, woraufhin sie das Fahrzeug durchsuchten. Im Kofferraum des Autos wurden sie dann fündig: In einem Reisekoffer fanden die Polizisten neben etwa 4,5 Kilogramm auch noch 1,7 Kilogramm Amphetamin und mehr als 10 Kilogramm Ketamin. Die Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Am Mittwoch wurde die 52-Jährige dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie gewerbsmäßigem Handeltreiben mit einem neuen psychoaktiven Stoff erließ. Sie wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an. (heh)

