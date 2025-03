Hockenheim/Schwetzingen: A6 wegen Pannen-Lkw mit Gastank voll gesperrt 

Hockenheim/Schwetzingen. Ein Pannen-Lkw mit Gastank hat am späten Mittwochabend zu einer Vollsperrung der A6 in Richtung Mannheim geführt. Die Feuerwehr musste den Gastank sichern und entleeren, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug war zwischen dem Dreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Schwetzingen liegengeblieben. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Verletzt wurde niemand, die Vollsperrung wurde wenige Stunden später in der Nacht auf Donnerstag aufgehoben. (dls)