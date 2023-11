Hubertusmesse in Heppenheim abgehalten - Kritik von PETA

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause lud der Jagdklub St. Hubertus Bergstraße am Freitagabend wieder zur traditionellen Hubertusmesse in den Dom der Bergstraße in Heppenheim ein. Der Gottesdienst zu Ehren des Schutzpatrons zog viele Menschen an, zumeist Jäger. In St. Peter herrschte eine wunderschöne Herbstwald-Atmosphäre: Mit Bäumen, Herbstlaub und Blumen hatten die Verantwortlichen den Altarraum geschmückt. Die Parforcehorn-Bläserkreis „Diana“ Weinheim unter der Leitung von Jörg Eichhorn und die Bläsergruppe des Jagdklubs St. Hubertus, geleitet von Willi Petersik, begrüßten die Besucher und gestalteten den Gottesdienst eindrucksvoll musikalisch. Es war ein ganz besonderes Klangerlebnis.