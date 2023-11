"Jugend malt“ sucht junge Maltalente

„Freiheit ist nicht nur ein bedeutungsvolles Wort, sie ist auch ein großes Prinzip. Freiheit prägt die Werte unserer Gesellschaft und ist gleichzeitig in Zeiten von Krieg und Krisen zerbrechlicher denn je“, wird Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn in der Pressemitteilung des Ministeriums zitiert.

In jeder Gruppe werden fünf Siegerbilder ermittelt und mit Geldpreisen ausgezeichnet. Hinzu kommen zwei Sonderpreise für Schulklassen. Die Prämierung und Ausstellung der Gewinnerbilder ist für Donnerstag, 27. Juni, im Hessischen Landtag in Wiesbaden geplant. Im Anschluss werden die beiden Gewinnerbilder noch an anderen Orten in Hessen öffentlich zu sehen sein.