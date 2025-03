Konzert „Alle mal herhören!“ in der Musikschule Mannheim 

Mannheim. Lehrkräfte der Musikschule Mannheim nehmen bei den „Alle mal herhören!“-Konzerten Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren mit auf eine facettenreiche musikalische Reise durch unterschiedliche Epochen und Musikstile. Die Kinder erleben dabei eine Vielzahl von Instrumenten und deren unterschiedlichen Spielmöglichkeiten. Sie begegnen unter anderem einem Kontrabass, einem Akkordeon und verschiedenen Schlaginstrumenten. Auf dem Programm stehen Stücke unterschiedlicher Stilrichtungen von Barock bis Jazz. So werden schon die jungen Kinder auf abwechslungsreiche Weise an live gespielte Musik herangeführt. Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren, gerne begleitet von einer Bezugsperson, sind eingeladen, eine der beiden Aufführungen zu besuchen. Die Konzerte finden am Samstag, 29. März 2025 um 10 Uhr und um 11.15 Uh im Börsensaal der Musikschule, E 4, 14, 68159 Mannheim unter der Leitung von Elena Haag und Lothar Borg statt. Wegen der begrenzten Anzahl an Sitzplätzen wird um vorherige Anmeldung gebeten unter: andrea.hintz-rettenmaier@mannheim.de. Der Eintritt ist frei. (bw)