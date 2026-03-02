Mit falschem Kennzeichen unterwegs

Lampertheim: 18-Jähriger flüchtet vor Polizei

Ein 18-Jähriger ist am Wochenende vor der Polizei geflüchtet. Dabei bretterte er mit 100 Sachen durch das Lampertheimer Industriegebiet.

Die Verfolgungsjagd endete auf einem Feldweg kurz vor Rosengarten (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Verfolgungsjagd endete auf einem Feldweg kurz vor Rosengarten (Symbolbild).

Lampertheim. Ein 18-Jähriger ist am Samstagmittag in Lampertheim vor der Polizei geflüchtet. Dabei bretterte er mit über 100 Stundenkilometern durch das Industriegebiet, über die L3110 und die angrenzenden Feldwege, berichtet die Behörde in einer Pressemitteilung. Zuvor wollte eine Polizeistreife den 18-Jährigen stoppen, da ein nicht ausgegebenes Kennzeichen am Auto angebracht war. Auf einem Feldweg kurz vor Rosengarten verlor der junge Mann schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und stieß mit einem Baum zusammen.

Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Wie sich herausstellte, hatte er weder keine gültige Fahrerlaubnis, noch war sein Auto angemeldet. Der 18-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. (heh)

