Lampertheim: 18-Jähriger flüchtet vor Polizei

Lampertheim. Ein 18-Jähriger ist am Samstagmittag in Lampertheim vor der Polizei geflüchtet. Dabei bretterte er mit über 100 Stundenkilometern durch das Industriegebiet, über die L3110 und die angrenzenden Feldwege, berichtet die Behörde in einer Pressemitteilung. Zuvor wollte eine Polizeistreife den 18-Jährigen stoppen, da ein nicht ausgegebenes Kennzeichen am Auto angebracht war. Auf einem Feldweg kurz vor Rosengarten verlor der junge Mann schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und stieß mit einem Baum zusammen.