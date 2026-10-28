Lampertheim: Auto fährt Kind an Kreuzung an und flüchtet

Lampertheim. Glück im Unglück hatte ein achtjähriges Kind am Montag in Lampertheim. Wie die Polizei mitteilt, wurde der junge Fußgänger etwa um 12.20 Uhr an der Kreuzung Wormserstraße/Andreasstraße beim Überqueren der Straße von einem silbernen Auto gestreift. Dabei wurde der Junge leicht am Fuß verletzt.