Unfall

Lampertheim: Auto fährt Kind an Kreuzung an und flüchtet

Ein achtjähriger Fußgänger wird in Lampertheim an einer Kreuzung angefahren. Der Fahrer sucht daraufhin das Weite.

Der Vorfall ereignete sich an einer Kreuzung in Lampertheim (Symbolbild). Foto: Pixabay
Der Vorfall ereignete sich an einer Kreuzung in Lampertheim (Symbolbild).

Lampertheim. Glück im Unglück hatte ein achtjähriges Kind am Montag in Lampertheim. Wie die Polizei mitteilt, wurde der junge Fußgänger etwa um 12.20 Uhr an der Kreuzung Wormserstraße/Andreasstraße beim Überqueren der Straße von einem silbernen Auto gestreift. Dabei wurde der Junge leicht am Fuß verletzt.

Der Autofahrer ist laut Polizeiangaben in Richtung Bürstadt geflüchtet. Es soll ich sich um einen silbernen Kombi handeln.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 zu melden.

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