Lampertheim: Polizei sucht mit Foto vermissten 16-Jährigen
Ein 16-jähriger Jugendlicher wird vermisst. Zuletzt wurde er in Lampertheim gesehen. Die Polizei fahndet nun auch öffentlich mit einem Foto.
Lampertheim. Der 16-jähriger John Luca Stoffel wird seit Samstag, 10. Mai, vermisst. Wie die Polizei mitteilte, steht der Jugendliche unter der Betreuung des Jugendamts Pirmasens und wurde zuletzt von einem Betreuer in der Industriestraße in Lampertheim gesehen. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen führten bislang nicht zu seinem Auffinden. Deshalb fahndet die Polizei nun auch öffentlich mit einem Foto nach dem Jugendlichen. Der Vermisste hat Bezüge in den Bereich Pirmasens und Zweibrücken. In der Vergangenheit hielt er sich auch in Landau auf.
Der 16-Jährige wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,70 Meter groß und schlank
- dunkle kurze Haare
- trug bei seinem Verschwinden eine weiße Sportjacke und eine dunkelblaue Jogginghose
- trug Sportschuhe und hatte eine große schwarze Sporttasche dabei
Die Kriminalpolizei in Heppenheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 7060 entgegen.