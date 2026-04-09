Verkehr

Lampertheim: Sattelzug verliert Gefahrengut-Auflieger im Kreisel 

Ein Sattelzug hat am Dienstag den Verkehr in Lampertheim lahmgelegt, weil er in einem Kreisel den Auflieger verlor.

Der Bereich um den Lampertheimer Kreisel war zwischenzeitlich gesperrt (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Der Bereich um den Lampertheimer Kreisel war zwischenzeitlich gesperrt (Symbolbild).

Lampertheim. Ein Sattelzug hat am Dienstagmorgen um kurz vor 10 Uhr seinen Auflieger in einem Kreisel in der Neuschloßstraße in Lampertheim verloren und den Verkehr blockiert. Wie die Polizei berichtet, war ein technischer Defekt an der Zugmaschine die Ursache für das Missgeschick. Da im Aufliger Gefahrengut transportiert wurde, musste die Feuerwehr kontrollieren, ob etwas ausgelaufen war.

Der Bereich war zwischenzeitlich für den Straßenverkehr gesperrt. Gegen 11 Uhr wurde der Auflieger schließlich von einem Ersatzfahrzeug der Spedition abtransportiert. Während des Einsatzes kam es rund um den Geschehensort zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (heh)

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