Unfälle

Sattelzug verliert Tank – L 3257 voll gesperrt

Ein Sattelzug verliert auf der L 3257 einen Tank mit 20.000 Litern «Ad Blue». Die Straße bleibt zwischen Trösel und Unter-Abtsteinach voll gesperrt.

Polizei und Feuerwehr sind an der Unfallstelle im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Polizei und Feuerwehr sind an der Unfallstelle im Einsatz. (Symbolbild)

Abtsteinach (dpa/lhe) - Nachdem sich aus noch ungeklärter Ursache der Tank eines Sattelzugs während der Fahrt gelöst hat, sind Teile der Landesstraße 3257 derzeit voll gesperrt. Das betrifft den Abschnitt zwischen Trösel und Unter-Abtsteinach im Kreis Bergstraße, wie die Polizei mitteilte.

Tank fällt auf Fahrbahn

Demnach war der Sattelzug am Montagmittag zwischen Gorxheimertal und Unter-Abtsteinach unterwegs, als sich der Tank vom Auflieger gelöst habe. Der Tank sei auf der Fahrbahn gelandet und dabei beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei befanden sich in dem Tank 20.000 Liter «AdBlue» - ausgetreten sei jedoch nur eine geringe Menge der Flüssigkeit. Bei «Ad Blue» handelt es sich um einen weder brennbaren noch giftigen Zusatz zur Umwandlung von Stickoxidemissionen bei Dieselmotoren.

