Lampertheim: Unbekannte brechen in Supermarkt ein und stehlen Zigaretten
Unbekannte sind in einen Supermarkt in Lampertheim eingebrochen und haben Zigaretten gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Lampertheim. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag gegen 2.30 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Gaußstraße ins Visier genommen und Zigaretten gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Kriminellen gewaltsam durch eine Scheibe der Außenfassade in das Gebäude ein. Die Täter entwendeten Zigarettenstangen in noch unbekannter Anzahl. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 7060 entgegen.