Landratsamt Rhein-Neckar: Beschäftigte streiken am Donnerstag 

Rhein-Neckar/Weinheim. Der Verdi-Warnstreik im öffentlichen Dienst am Donnerstag, 6. Februar 2025, hat auch Auswirkungen auf das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. Dort ist im Verlauf des Vormittags mit einem eingeschränkten Dienstbetrieb zu rechnen, da sich die Beschäftigten dem Streik anschließen, so die Behörde in einer Pressemitteilung. Davon betroffen können auch die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörden in den Außenstellen Sinsheim, Weinheim und Wiesloch sein. Wer einen Termin für eine Zulassung oder einen Führerscheinumtausch oder sonstige Dienstleistung der Kreisbehörde vereinbart hat, kann diesen dennoch wahrnehmen. Es sei jedoch mit längeren Wartezeiten zu rechnen, so Pressesprecherin Silke Hartmann. Sie empfiehlt, die Online-Dienste zu nutzen und weist auf das neue Service-Portal des Rhein-Neckar-Kreises www.service-rnk.de hin. (bw)