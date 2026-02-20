Hinweise gesucht

Lorsch: Werkzeug und Baumaschinen aus Transport gestohlen

Ein weißer Transporter geriet in Lorsch ins Visier Krimineller. Die Diebe drangen gewaltsam über eine Scheibe ein.

Die Polizei sucht Zeugen zum Diebstahl in Lorsch (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei sucht Zeugen zum Diebstahl in Lorsch (Symbolbild).

Lorsch. Kriminelle haben am späten Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, Werkzeuge und Baumaschinen aus einem weißen Kleintransporter in Lorsch gestoheln. Wie die Polizei berichtet, war der Renault-Transporter „Kangoo“ in der Beethovenstraße geparkt. Die bislang Unbekannten verschafften sich gewaltsam über eine Fahrzeugscheibe Zugang ins Innere.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim bittet unter der Telefonnummer 06252 7060 um Hinweise. (sig)

