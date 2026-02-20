Lorsch: Werkzeug und Baumaschinen aus Transport gestohlen
Ein weißer Transporter geriet in Lorsch ins Visier Krimineller. Die Diebe drangen gewaltsam über eine Scheibe ein.
Lorsch. Kriminelle haben am späten Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, Werkzeuge und Baumaschinen aus einem weißen Kleintransporter in Lorsch gestoheln. Wie die Polizei berichtet, war der Renault-Transporter „Kangoo“ in der Beethovenstraße geparkt. Die bislang Unbekannten verschafften sich gewaltsam über eine Fahrzeugscheibe Zugang ins Innere.
Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim bittet unter der Telefonnummer 06252 7060 um Hinweise. (sig)