Vermisstenmeldung

Ludwigshafen: 17-Jährige aus St. Annastift Krankenhaus verschwunden

Eine Jugendliche wurde zuletzt in einem Ludwigshafener Krankenhaus gesehen. Seitdem fehlt jede Spur von ihr – die Ermittler bitten dringend um Hinweise.

Die Polizei Ludwigshafen bittet um Hinweise (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei Ludwigshafen bittet um Hinweise (Symbolbild).

Ludwigshafen. Eine 17-Jährige wird seit Dienstag, 28. April, in Ludwigshafen vermisst. Wie die Polizei berichtet, wurde die Vermisste gegen 9 Uhr im St- Annastift Krankenhaus gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die 17-Jährige in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, hat blondes schulterlanges Haar und ist auffällig schlank. Weitere Informationen sowie ein Lichtbild können hier eingesehen werden. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie sie bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei. (heh)

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