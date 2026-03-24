Blaulicht

Ludwigshafen: Mann wehrt sich gegen Durchsuchung und verletzt drei Polizisten

Mehrere Beamte mussten am Montagabend einen 23-Jährigen niederringen. Dabei wurden mehrere Ordnungsüter sowie der junge Mann verletzt. Er hatte illegale Substanzen dabei.

Erst nach Eintreffen der verstärkung konnten sie den Mann fixieren (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Erst nach Eintreffen der verstärkung konnten sie den Mann fixieren (Symbolbild).

Ludwigshafen. Ein 23-Jähriger hat sich am Montagabend in Ludwigshafen heftig gegen eine Personenkontrolle gewehrt und dabei drei Polizeibeamte leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei flüchtete der junge Mann zunächst zu Fuß vor der Kontrolle in der Ludwigstraße - noch bevor die Ordnungshüter seine Identität feststellen konnten. Die Beamten konnten ihn jedoch unmittelbar ergreifen und an der Flucht hindern. Doch der 23-Jährige leistete erheblichen Widerstand und versuchte sich mit aller Kraft loszureißen.

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Als die Polizisten den Mann zu Boden bringen wollten, stemmte er sich dagegen und trat und schlug gezielt auf die Beamten ein. Erst nach dem Eintreffen der Verstärkung konnte er fixiert und gefesselt werden. Sowohl der Beschuldigte als auch drei Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen fanden die Beamten Ketamin und Marihuana. Der junge Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. (heh)

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