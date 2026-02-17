Ludwigshafen: Unbekannte fackeln Mercedes AMG ab - Polizei ermittelt
Ein Mercedes AMG ist am Dienstagmorgen in Ludwigshafen in Brand geraten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.
Ludwigshafen. Unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen einen Mercedes AMG in der Maudacher Straße in Ludwigshafen in Brand gesteckt. Nach Angaben der Polizei löschten die Einsatzkräfte das Feuer so schnell, dass nicht das gesamte Fahrzeug ausbrannte. Der Mercedes wurde jedoch so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit ist.
Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen. (heh)