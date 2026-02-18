Über Zäune

Mannheim: 18-jähriger Einbrecher liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Nach einem Einbruch in Mannheim flüchtet ein 18-Jähriger vor der Polizei. Selbst Zäune stellen dabei für ihn kein Hindernis dar.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen (Symbolbild).

Mannheim. Ein 18-Jähriger hat sich am Mittwochmorgen, gegen 4.20 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Alphornstraße in Mannheim verschafft und dabei einen Alarm ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, verständigte das vom Gaststättenbetreiber beauftragte Sicherheitsunternehmen daraufhin umgehend die Beamten. Als diese kurz darauf am Tatort erschienen, kam der 18-Jährige gerade aus dem Anwesen gerannt. Beim Anblick der Einsatzkräfte flüchtete er in Richtung Langstraße.

Bei seiner Flucht überstieg er mehrere Zäune, bevor die Polizeibeamten ihn schließlich in der Zehntstraße vorläufig festnehmen konnten. Sie fanden mutmaßliches Einbruchswerkzeug sowie Maskierungsmittel und eine Taschenlampe in seinem Besitz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Der genaue Ablauf der Tat und die Hintergründe sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt. (sig)

