Mannheim: 73-Jähriger überrascht Einbrecher
Ein 73-jähriger Mann hat Einbrecher in seiner Wohnung in Mannheim auf frischer Tat ertappt und in die Flucht geschlagen. Bei seinem Nachbarn wurden sie zuvor jedoch fündig.
Mannheim. Ein 73-jähriger Mann hat am Freitagnachmittag zwei Einbrecher in seiner Mannheimer Wohnung überrascht und in die Flucht geschlagen. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter zunächst in eine andere Erdgeschosswohnung im selben Mehrfamilienhaus in der Relaisstraße ein. Dazu hebelten sie die Wohnungstür auf, durchsuchten sämtliche Räume und ließen Goldschmuck mitgehen. Im Anschluss hebelten sie dann die Wohnungstür des 73-Jährigen auf. Jedoch überraschte er die die Eindringlinge woraufhin beide aus dem Haus flüchteten.
Der Beschreibung des 73-Jährigen zufolge waren beide Einbrecher männlich. Einer von ihnen trug eine weiße Jacke mit braunen Flecken oder Streifen. Beide Wohungstüren wurden beschädigt. Der Diebstahlschaden aus der ersten Wohnung lässt sich noch nicht beziffern. Zeugen werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion unter der Telefonnummer 0621 174 4444 zu melden. (heh)