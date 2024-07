Am Samstagvormittag (13. Juli) hat ein Anwohner in der Straße "Im Gründel" in Birkenau Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Gegen 10 Uhr bemerkte er die Eindringlinge, die vorher die Terrassentür aufgehebelt hatten, um in die Wohnung zu gelangen. Als sie entdeckt wurden, ergriffen die Täter sofort die Flucht und nahmen dabei Schmuck und Bargeld mit.

Ein Unbekannter trug während der Tat einen blauen Pullover, eine blaue Jeans sowie eine Maske und Handschuhe.

In Einhausen sind Kriminelle zwischen Samstagmittag (13. Juli), 14.30 Uhr, und Sonntagmittag (14. Juli), 15 Uhr, durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Hagenstraße eingestiegen. Auch hier durchwühlten die Unbekannten die Wohnräume und flüchteten anschließend unbemerkt mit Bargeld und Schmuck.

Ebenfalls mit Wertgegenständen sind Einbrecher unerkannt aus einem Einfamilienhaus in der Abteistraße in Viernheim geflüchtet. Die noch unbekannten Täter hebelten am Sonntagnachmittag (14. Juli), zwischen 14.45 und 17 Uhr, eine Tür des Hauses auf und durchsuchten die Räume.