Mannheim: 29-Jährige provoziert Unfall und reißt Scheibenwischer ab

Mannheim. Eine 29-jährige Kia-Fahrerin hat am Dienstagabend in Mannheim einen Unfall mit einem Ford provoziert. Wie die Polizei berichtet, musste der 50-jährige Ford-Fahrer wegen eines Lieferwagens auf die linke Spur der Untermühlstraße ausweichen. Die nachfolgende 29-Jährige verlieh ihrem Unmut über den plötzlichen Spurwechsel durch Hupsignale und Lichthupen Ausdruck. Zudem zeigte sie dem Ford-Fahrer den Mittelfinger. Doch damit nicht genug: Anschließend wechselte sie auf die rechte Fahrspur, beleidigte den 50-Jährigen und lenkte ihr Fahrzeug schließlich nach links. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der Ford-Fahrer auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Bei einem zweiten Manöver in Höhe der Hansastraße kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.