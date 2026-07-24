Feuerwehr

Mannheim: Brand im Quadrat S 1 legt Bahnverkehr lahm

Rauch zieht durchs ganze Haus, eine Wasserleitung platzt und Teile der Decke brechen heraus. Mehrere Menschen mussten aus dem Gebäude in der Mannheimer Innenstadt evakuiert werden.

Drei Personen wurden vorsorglich medizinisch behandelt (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Drei Personen wurden vorsorglich medizinisch behandelt (Symbolbild).

Mannheim. Ein Mehrfamilienhaus hat am Donnerstagvormittag in der Mannheimer Innenstadt gebrannt. Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer im Quadrat S 1 aufgrund eines technischen Defekts eines Kabels im zweiten Obergeschoss aus. Der dadurch entstandene Rauch verteilte sich durch ein Leerrohr im gesamten Gebäude. Zudem erhitzte sich das Rohr so stark, dass eine anliegende Wasserleitung im ersten Geschoss platzte. Infolgedessen brachen Teile der Decke heraus und ausströmendes Wasser beschädigte das Inventar mehrerer Gewerbeeinheiten. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Der Bereich rund um das Gebäude wurde weiträumig gesperrt. Dadurch kam der Bahnverkehr zwischen den Haltestellen Marktplatz und Abendakademie komplett zum Erliegen. Die Feuerwehr Mannheim evakuierte mehrere Menschen aus dem Gebäude. Drei Personen wurden vorsorglich medizinisch behandelt. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. (heh)

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