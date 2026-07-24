Mannheim: Brand im Quadrat S 1 legt Bahnverkehr lahm

Mannheim. Ein Mehrfamilienhaus hat am Donnerstagvormittag in der Mannheimer Innenstadt gebrannt. Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer im Quadrat S 1 aufgrund eines technischen Defekts eines Kabels im zweiten Obergeschoss aus. Der dadurch entstandene Rauch verteilte sich durch ein Leerrohr im gesamten Gebäude. Zudem erhitzte sich das Rohr so stark, dass eine anliegende Wasserleitung im ersten Geschoss platzte. Infolgedessen brachen Teile der Decke heraus und ausströmendes Wasser beschädigte das Inventar mehrerer Gewerbeeinheiten. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.