Mannheim: Nackter Mann treibt in Innenstadt sein Unwesen

Mannheim. Ein 41-jähriger Mann ist am Donnerstagabend im Adamskostüm durch die Mannheimer Innenstadt flaniert. Nach Angaben der Polizei entledigte sich der Mann vor dem Rathaus im Quadrat E5 seiner Klamotten und ließ sie an der dortigen Straßenbahnhaltestelle zurück. Anschließend lief er nackt durch die gesamte Fußgängerzone in Richtung Wasserturm. Dort wurde er schließlich von einer Polizeistreife angehalten. Die Ordnungshüter reichten ihm eine Decke, um seinen Körper zu verhüllen. Diese lehnte er jedoch vehement ab.

Zwischenzeitlich hatten sich mindestens neun Anrufer bei der Polizei gemeldet und sich über den nackten Mann beschwert. Er wurde zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht, wo er dann seine Kleidung auch wieder anlegte. Da sich der 41-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er anschließend in eine nahegelegene Fachklinik gebracht. Der Mann sieht nun einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Vornahme einer grob ungehörigen Handlung, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen. (heh)