Mannheim: Busfahrer nach Unfall mit Lkw eingeklemmt
Ein Busfahrer ist nach einem Unfall auf der B 37 eingeklemmt worden. Was bislang dazu bekannt ist.
Mannheim. Ein Busfahrer ist am Montagmorgen nach einem Unfall auf der B37 in Mannheim in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 9.20 Uhr in der Reichskanzler-Müller-Straße, wie die Polizei mitteilte. Ein Bus des öffentlichen Nahverkehrs fuhr dort auf einen vorausfahrenden Lkw auf.
Die Berufsfeuerwehr Mannheim wurde hinzugezogen. Noch vor deren Eintreffen befreite eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarau den Busfahrer mit einem Brecheisen. Die Integrierte Leitstelle hatte vorsorglich zusätzlich einen Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geschickt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei dem Unfall niemand verletzt.
Der Sachschaden wurde auf einen mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Bus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem war die Fahrbahn wegen einer zersplitterten Fensterscheibe verschmutzt. Die B 37 war deshalb für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigungs- und Abschlepparbeiten zwischen dem Bismarckplatz und der Keplerstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts auf allen Fahrstreifen gesperrt. Verkehrsteilnehmer sollten die Unfallstelle weiträumig umfahren. Die Polizei wollte nach Ende der Sperrung nachberichten. (tak)