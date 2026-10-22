Polizei

Mannheim: Drei Männer bewerfen und verletzen sich mit Glasflaschen

In Mannheim ist ein Streit zwischen drei Männern eskaliert. Alle Beteiligten mussten medizinisch versorgt werden.

Symbolbild Foto: Adobe Stock
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Mannheim. Drei Männer sind am Mittwochabend auf dem Murnauplatz in der Mannheimer Innenstadt in einen Streit geraten und haben sich dabei gegenseitig mit Glasflaschen beworfen. Wie die Polizei mitteilte, trennten Einsatzkräfte die Beteiligten nach dem Eintreffen vor Ort. Alle drei Männer erlitten Verletzungen und mussten zunächst vom Rettungsdienst versorgt werden. Anschließend brachte sie der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser. Worum es bei dem Streit ging, die Hintergründe sowie der genaue Tatablauf sind laut Polizei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Gegen die drei Männer wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Bei den Beteiligten handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 23-Jährigen mit tunesischer Staatsangehörigkeit sowie um einen 18- und einen 29-Jährigen mit algerischer Staatsangehörigkeit.

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