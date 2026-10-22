Mannheim: Drei Männer bewerfen und verletzen sich mit Glasflaschen

Mannheim. Drei Männer sind am Mittwochabend auf dem Murnauplatz in der Mannheimer Innenstadt in einen Streit geraten und haben sich dabei gegenseitig mit Glasflaschen beworfen. Wie die Polizei mitteilte, trennten Einsatzkräfte die Beteiligten nach dem Eintreffen vor Ort. Alle drei Männer erlitten Verletzungen und mussten zunächst vom Rettungsdienst versorgt werden. Anschließend brachte sie der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser. Worum es bei dem Streit ging, die Hintergründe sowie der genaue Tatablauf sind laut Polizei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.