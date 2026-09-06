Zeugen gesucht

Mannheim: 20-köpfige Gruppe attackiert zwei junge Männer in Innenstadt

Vor einem Supermarkt in der Innenstadt eskaliert am Samstagabend ein Streit. Zwei junge Männer werden verletzt, die Polizei sucht nun Zeugen.

Mehrere Personen gehen auf zwei junge Männer los und verletzen sie erheblich. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen des Vorfalls. Foto: Marco Schilling
Mehrere Personen gehen auf zwei junge Männer los und verletzen sie erheblich. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen des Vorfalls.

Mannheim. Eine rund 20-köpfige Gruppe hat am Samstagabend gegen 21 Uhr an der Kreuzung T2/S3 einen 17- und einen 18-Jährigen angegriffen. Nach Angaben der Polizei traten und schlugen mehrere Täter auf die beiden am Boden liegenden Jugendlichen ein. Die Verletzten gaben an, dass dabei auch Schlagringe benutzt worden seien. Eine genauere Beschreibung der Täter liegt der Polizei derzeit nicht vor. Die beiden jungen Männer erlitten erhebliche Verletzungen und kamen zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beteiligten Personen geben können. Sie können sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Telefon 06221/12580 melden.

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