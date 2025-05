Mannheim: Feuer in Mehrfamilienhaus - 88-Jährige verletzt

Mannheim. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Dienstagnachmittag gegen 17.18 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Mannheimer Stadtteil Käfertal ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei eine Frau verletzt. Nach aktuellem Kenntnisstand löste der technische Defekt eines Küchengeräts das Feuer in der Hessischen Straße aus.