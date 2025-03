Mannheim: Frau (24) schlägt Rollstuhlfahrer an und täuscht Herzinfarkt vor 

Mannheim. Eine 24-Jährige hat am Donnerstagmorgen einem 69-jährigen Rollstuhlfahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei wollte der Rollstuhlfahrer am Mannheimer Paradeplatz rückwärts aus einer Straßenbahn herausfahren. Die am Bahnsteig wartenden Fahrgäste bat er dafür kurz zur Seite zu gehen. Die 24-Jährige kam dieser Bitte jedoch nicht nach und der Mann stieß ihr beim Rückwärtsrollen gegen den Fuß. Daraufhin wurde die Frau handgreiflich, schlug den Rollstuhlfahrer und beleidigte ihn. Mehrere Passanten mussten die wütende Frau davon abhalten, weiter auf den 69-Jährigen loszugehen. Sie gab daraufhin einen Zusammenbruch vor.