Mit Pfefferspray und Stock

Mannheim: Gruppe junger Männer greift 37-Jährigen an Haltestelle an

Mindestens zehn junge Männer greifen am Montagabend einen 37-Jährigen an der Mannheimer Straßenbahnhaltestelle „Neumarkt“ an. Er wird verletzt.

Die Polizei sucht Hinweise zur Tat (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei sucht Hinweise zur Tat (Symbolbild).

Mannheim. Mehrere Männer haben einen 37-Jährigen am Montagabend an der Straßenbahnhaltestelle „Neumarkt“ in Mannheim angegriffen. Wie die Polizei berichtete, sprühten die Angreifer dem Mann gegen 21.20 Uhr erst Pfefferspray in die Augen, bevor sie mit einem Stock auf ihn einschlugen. Der 37-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Es soll sich bei den Tatverdächtigen um eine Gruppe von mindestens zehn jungen Männern gehandelt haben. Der Geschädigte beschreibt sie wie folgt:

  • männlich
  • circa 20 Jahre alt
  • südländisches Erscheinungsbild
  • trugen schwarze Kleidung

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt derzeit zu den Hintergründen der Tat und bittet unter der Telefonnummer 0621 33010 um Hinweise. (sig)

